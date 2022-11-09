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Китай представил дальний беспилотник, способный нести 16 ракет и бомб

Китай представил дальний беспилотник, способный нести 16 ракет и бомб Китай показал новый беспилотник Wing Loong-3 с межконтинентальной дальностью полета и способностью атаковать цели в воздухе.
Другие страны
9 ноября 2022 г. 19:03
Китай представил дальний беспилотник, способный нести 16 ракет и бомб

Китай показал новый беспилотник Wing Loong-3 с межконтинентальной дальностью полета и способностью атаковать цели в воздухе.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает в среду South China Morning Post (SCMP).

Аппарат впервые продемонстрировали на авиасалоне в китайском городе Чжухай (провинция Гуандун). Дальность полета БПЛА – до 10 тыс. км. При этом по информации официальных китайских СМИ, он сможет нести 16 ракет и бомб, и в частности, его можно оснащать новейшей ракетой класса "воздух-воздух" PL-10E.

Главный конструктор проекта Чжоу И отметил, что после взлета Wing Loong-3 сможет проводить такие операции как разведка на большой дистанции, удары по целям первостепенной важности и долгое воздушное патрулирование. Он уточнил, что БПЛА может выполнять и гражданские миссии вроде измерения атмосферных показателей и поисково-спасательных работ.

В "Китайской корпорации авиационной промышленности" (Aviation Industry Corporation of China), создавшей этот аппарат, добавили, что работают над запуском массового серийного производства Wing Loong-3.

Также на авиасалоне продемонстрировали другие беспилотники из серии Wing Loong – Wing Loong-1E и Wing Loong-10A, причем Wing Loong-1E конструировали в качестве ответа на американский разведывательно-ударный БПЛА MQ-1C Grey Eagle. Ранее, отмечает издание, КНР экспортировала беспилотники серии Wing Loong в 11 стран.

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Версия на азербайджанском языке Çin 16 raket və bomba daşıya bilən uzaqmənzilli PUA təqdim edib

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