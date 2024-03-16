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Китай предпочел запрет TikTok в США его продаже

Китай предпочел запрет TikTok в США его продаже Чиновники в Китае пообещали не допустить принудительной продажи TikTok в США, что дали понять китайской материнской компании ByteDance.
Другие страны
16 марта 2024 г. 19:34
Китай предпочел запрет TikTok в США его продаже

Чиновники в Китае пообещали не допустить принудительной продажи TikTok в США, что дали понять китайской материнской компании ByteDance.

Как передает Report, об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным газеты, ByteDance получила от властей сигналы о том, что наиболее предпочтительным вариантом Пекин считает запрет социальной сети в Соединенных Штатах. Это ставит китайскую компанию в безвыходное положение: 13 марта палата представителей американского конгресса одобрила законопроект, согласно которому TikTok должен быть в течение полугода выведен из ByteDance; в противном случае платформу могут заблокировать в стране. Проект направили в сенат, президент США Джо Байден обещал подписать его, если документ будет принят.

На этой неделе Министерство торговли Китая потребовало от США "перестать необоснованно давить" на TikTok, а также заявило о необходимости "строго соблюдать китайские законы и правила". По словам источников WSJ, в ByteDance это посчитали предупреждением о том, что компания столкнется с препятствиями со стороны Пекина при попытке продать соцсеть.

О готовности купить TikTok, собрав консорциум инвесторов, объявил экс-глава Минфина США Стивен Мнучин (занимал этот пост с февраля 2017-го по январь 2021 года), который сейчас возглавляет частную инвестиционную компанию Liberty Strategic Capital. Как пишет WSJ, если сделка состоится, ее оценят не менее чем в $100 млрд. Выручка TikTok в США в 2023 году составила около $20 млрд.

Американские власти считают, что сбор данных о пользователях TikTok в США представляет угрозу национальной безопасности; компания обещала, что не будет передавать их китайскому правительству, даже если Пекин этого потребует.

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Версия на азербайджанском языке Çin “TikTok”un ABŞ-da satılması yerinə qadağan olunmasını seçib

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