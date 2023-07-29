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Китай предостерег Японию от неосторожных действий в области безопасности

Китай предостерег Японию от неосторожных действий в области безопасности Китай призывает Японию проявлять осторожность в заявлениях и действиях в области военной безопасности.
Другие страны
29 июля 2023 г. 08:48
Китай предостерег Японию от неосторожных действий в области безопасности

Китай призывает Японию проявлять осторожность в заявлениях и действиях в области военной безопасности.

Как передает Report, об этом заявил официальный представитель Министерства обороны КНР Тань Кэфэй.

Он подчеркнул, что Пекин призывает Токио проявлять осторожность в своих заявлениях, а также действиях в области военной безопасности. Кроме этого Кэфэй добавил, что японской стороне следует предпринимать практические действия по возвращению двусторонних отношений в нужное русло.

По его словам, новая версия "Белой книги" (ежегодный доклад Министерства обороны - ред.) Японии придерживается ошибочного восприятия Китая и "намеренно раздувает" китайскую военную угрозу, нагнетает напряженность в регионе, а также является грубым вмешательством во внутренние дела Китая.

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