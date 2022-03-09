Китай предоставит Украине гуманитарную помощь на сумму 787 тыс. долларов

Китайское общество Красного Креста предоставит Украине гуманитарную помощь общей стоимостью 5 млн юаней (около 787 тыс. долларов США).

Китайское общество Красного Креста предоставит Украине гуманитарную помощь общей стоимостью 5 млн юаней (около 787 тыс. долларов США).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"По запросу украинской стороны Китайское общество Красного Креста предоставит партию гуманитарной помощи Украинскому обществу Красного Креста стоимостью 5 млн юаней. В нее войдут продовольствие, предметы необходимости и другие вещи", - указал он.