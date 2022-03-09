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Китай предоставит Украине гуманитарную помощь на сумму 787 тыс. долларов

Китай предоставит Украине гуманитарную помощь на сумму 787 тыс. долларов Китайское общество Красного Креста предоставит Украине гуманитарную помощь общей стоимостью 5 млн юаней (около 787 тыс. долларов США).
Другие страны
9 марта 2022 г. 11:52
Китай предоставит Украине гуманитарную помощь на сумму 787 тыс. долларов

Китайское общество Красного Креста предоставит Украине гуманитарную помощь общей стоимостью 5 млн юаней (около 787 тыс. долларов США).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"По запросу украинской стороны Китайское общество Красного Креста предоставит партию гуманитарной помощи Украинскому обществу Красного Креста стоимостью 5 млн юаней. В нее войдут продовольствие, предметы необходимости и другие вещи", - указал он.

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Версия на английском языке China to provide humanitarian aid to Ukraine

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