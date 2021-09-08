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Китай предоставит Афганистану экстренную помощь на 30 млн долларов

Китай предоставит Афганистану экстренную помощь на 30 млн долларов Китайские власти предоставят Афганистану экстренную помощь на сумму 200 млн юаней (порядка 30 млн долларов). Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МИД КНР Ван И.
Другие страны
8 сентября 2021 г. 17:32
Китай предоставит Афганистану экстренную помощь на 30 млн долларов

Китайские власти предоставят Афганистану экстренную помощь на сумму 200 млн юаней (порядка 30 млн долларов). Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МИД КНР Ван И.

"В связи с потребностями афганского народа наша страна предоставит Афганистану экстренную помощь на сумму 200 млн юаней", - приводит МИД Китая слова китайского дипломата, выступившего на онлайн-встрече с участием министров иностранных дел Ирана, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Как уточнил Ван И, средства будут использованы на закупку продовольствия и медикаментов, вакцинацию. "Как только появятся необходимые условия, в том числе в области безопасности, Китай поможет Афганистану в восстановлении и в реализации проектов, направленных на повышение народного благосостояния", - добавил он.

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Версия на английском языке China to provide $30M in aid to Afghanistan
Версия на азербайджанском языке Çin Əfqanıstana 30 milyon ABŞ dolları həcmində yardım edəcək

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