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Китай предоставил другим странам 1 млрд доз вакцин от коронавируса

Китай предоставил другим странам 1 млрд доз вакцин от коронавируса Власти Китая направили другим странам 1 млрд доз вакцин от коронавирусной инфекции.
Другие страны
3 сентября 2021 г. 16:55
Китай предоставил другим странам 1 млрд доз вакцин от коронавируса

Власти Китая направили другим странам 1 млрд доз вакцин от коронавирусной инфекции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил представитель Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Чжэн Чжунвэй.

"Мы уже предоставили миру 1 млрд доз вакцин и гарантируем поставку в общей сложности 2 млрд доз к концу года", - заявил он на форуме по здравоохранению в рамках Китайской международной ярмарки торговли услугами - 2021.

По его словам, в этом году общий объем производства вакцин в КНР превысит 5 млрд доз. Представитель госкомитета подчеркнул, что страна успешно справляется с пандемией. За все время в Китае произошло более 30 локальных вспышек коронавируса, которые государство быстро и эффективно взяло под контроль.

Он также отметил, что Китай занимает первое место в мире по количеству распределенных среди населения доз - более 2 млрд. Чжэн Чжунвэй подчеркнул, что это число превышает совокупный показатель Америки, Индии и Европы - 1,77 млрд доз.

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Версия на азербайджанском языке Çin digər ölkələrə 1 milyard doza koronavirus vaksini göndərib
Версия на английском языке China provides other countries with 1B doses of COVID vaccines

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