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Китай предложил провести встречу на высоком уровне с Японией и Южной Кореей

Китай предложил провести встречу на высоком уровне с Японией и Южной Кореей Китай предложил Японии провести трехстороннюю встречу на высоком уровне с Республикой Корея, что в Токио расценивают как позитивный шаг на пути к улучшению отношений с Пекином.
Другие страны
23 июля 2023 г. 19:21
Китай предложил провести встречу на высоком уровне с Японией и Южной Кореей

Китай предложил Японии провести трехстороннюю встречу на высоком уровне с Республикой Корея, что в Токио расценивают как позитивный шаг на пути к улучшению отношений с Пекином.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на дипломатические источники.

По их сведениям, с соответствующим предложением выступил руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Китая (КПК), член Политбюро ЦК КПК Ван И в ходе состоявшейся в Джакарте в середине июля встречи с министром иностранных дел Японии Ёсимасой Хаяси. После этого Токио передал информацию о предложении Сеулу.

Агентство отмечает, что стороны могут организовать переговоры на уровне заместителей министра и обсудить экономическое сотрудничество, а также вопросы экологии, включая сброс в океан очищенной от радиации воды с японской АЭС "Фукусима-1".

По мнению Японии, в случае позитивных итогов консультаций три страны смогут задуматься о проведении встречи глав внешнеполитических ведомств, а затем и встречи представителей руководства. Последний раз контакты на таком уровне проводились в 2019 году.

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