Китай пожертвовал Афганистану миллион доз вакцин от COVID-19

Китай пожертвовал один миллион доз вакцин от COVID-19, а также 1,6 миллиона шприцев Афганистану для противодействия распространению коронавируса в стране, заявил посол в КНР Джавид Ахмад Каем.

Китай пожертвовал один миллион доз вакцин от COVID-19, а также 1,6 миллиона шприцев Афганистану для противодействия распространению коронавируса в стране.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил посол в КНР Джавид Ахмад Каем.

"Китай пожертвовал один миллион вакцин от COVID-19 Афганистану. Сегодня утром в аэропорту Пекина я получил эту партию (вакцин) для афганского народа и отослал ее в Кабул. Помощь также включает в себя 1,6 миллионов шприцев", - написал Каем на своей странице в Twitter.

В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.