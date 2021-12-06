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Китай пожертвовал Афганистану миллион доз вакцин от COVID-19

Китай пожертвовал Афганистану миллион доз вакцин от COVID-19 Китай пожертвовал один миллион доз вакцин от COVID-19, а также 1,6 миллиона шприцев Афганистану для противодействия распространению коронавируса в стране, заявил посол в КНР Джавид Ахмад Каем.
Другие страны
6 декабря 2021 г. 18:45
Китай пожертвовал Афганистану миллион доз вакцин от COVID-19

Китай пожертвовал один миллион доз вакцин от COVID-19, а также 1,6 миллиона шприцев Афганистану для противодействия распространению коронавируса в стране.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил посол в КНР Джавид Ахмад Каем.

"Китай пожертвовал один миллион вакцин от COVID-19 Афганистану. Сегодня утром в аэропорту Пекина я получил эту партию (вакцин) для афганского народа и отослал ее в Кабул. Помощь также включает в себя 1,6 миллионов шприцев", - написал Каем на своей странице в Twitter.

В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.

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Версия на английском языке China donates 1 million COVID-19 vaccines to Afghanistan

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