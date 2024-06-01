Китай потребовал от США прекратить вводить односторонние санкции из-за Украины

Соединенные Штаты должны прекратить без разбора вводить односторонние санкции против китайских компаний, якобы связанных с украинским кризисом.

Соединенные Штаты должны прекратить без разбора вводить односторонние санкции против китайских компаний, якобы связанных с украинским кризисом.

Как передает Report , об этом заявил заместитель министра иностранных дел Китая Ма Чжаосюй на встрече в Вашингтоне с первым заместителем госсекретаря Куртом Кэмпбеллом.

"Китай требует от США прекратить очернять КНР и оказывать на нее давление, прекратить произвольно вводить односторонние санкции в отношении китайских компаний и сыграть конструктивную роль в разрешении украинского кризиса", - приводятся слова Ма Чжаосюя на сайте МИД КНР.

Он добавил, что Китай решительно выступает против того, чтобы США распространяли ложь и обвиняли КНР в украинском кризисе.