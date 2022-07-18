Китай потребовал от США отменить сделку с Тайванем по вооружениям

Китай требует от США немедленно отменить сделку с Тайванем по вооружениям и предоставлению военных услуг на сумму 108 млн долларов.

Китай требует от США немедленно отменить сделку с Тайванем по вооружениям и предоставлению военных услуг на сумму 108 млн долларов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник заявило Министерство обороны КНР.

"Китай требует, чтобы США немедленно отозвали этот план продажи оружия Тайваню, прекратили все подобные поставки вооружений и разорвали военные связи между США и Тайванем", - говорится в заявлении официального представителя Министерства обороны КНР Тань Кэфэя, опубликованном в социальной сети WeChat.