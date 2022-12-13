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Китай потратит сотни миллиардов долларов на борьбу с США

Китай потратит сотни миллиардов долларов на борьбу с США Китай планирует принять финансовый пакет помощи для производителей полупроводников на сумму более 1 трлн юаней (около $143 млрд) для противодействия санкциям США.
Другие страны
13 декабря 2022 г. 20:42
Китай потратит сотни миллиардов долларов на борьбу с США

Китай планирует принять финансовый пакет помощи для производителей полупроводников на сумму более 1 трлн юаней (около $143 млрд) для противодействия санкциям США.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

Отмечается, что выделение миллиардов долларов является важным шагом на пути к самообеспеченности чипами. По словам источников, эти меры Пекин примет в основном в виде субсидий и налоговых льгот для отдельных компаний и фабрик.

Два источника указали на то, что план может быть реализован уже в первом квартале 2023 года. По их словам, большая часть финансовой помощи будет использована для субсидирования закупок китайского оборудования местными фирмами. Согласно новым мерам, компании в таком случае будут иметь право на 20-процентную субсидию от стоимости покупок.

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