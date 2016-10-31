Китай потратит 140 млрд. долларов США на переселение беднейших жителей страны

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Китай инвестирует 946,3 млрд. юаней (140 млрд. долларов США) до 2020 года на переселение беднейших жителей из малонаселенных районов страны.

Как передает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом сообщила комиссия по национальному развитию и реформам КНР.

Финансирование предоставят принадлежащие государству Банк развития Китая и Банк сельскохозяйственного развития Китая.

Средства планируется потратить на строительство домов и инфраструктуры. Часть денег пойдет на обустройство освобожденных земель.

В Китае создан фонд помощи бедным регионам.

Массовое переселение - это часть государственной программы, целью которой является повышение уровня жизни 10 млн. беднейших граждан страны до 2020 года.

Как ожидается, 2 млн. человек из труднодоступных районов переедут в более населенные места КНР уже в этом году.

По данным китайского правительства и государственных СМИ, в КНР около 5% жителей (70 млн. человек) считаются бедными. Они зарабатывают не более 2300 юаней (около 340 долларов США) в год.