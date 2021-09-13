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Китай поставит Афганистану $31 млн помощи и 3 млн доз вакцин

Китай поставит Афганистану $31 млн помощи и 3 млн доз вакцин Правительство Китая предоставит Афганистану помощь в размере 200 млн юаней (около 31 млн долларов США) продовольствием и медикаментами, а также 3 млн доз вакцин от COVID-19.
Другие страны
13 сентября 2021 г. 21:39
Китай поставит Афганистану $31 млн помощи и 3 млн доз вакцин

Правительство Китая предоставит Афганистану помощь в размере 200 млн юаней (около 31 млн долларов США) продовольствием и медикаментами, а также 3 млн доз вакцин от COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник на министерской встрече ООН по помощи Афганистану заявил постоянный представитель КНР при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Чэнь Сюй.

"Китайская сторона уже приняла решение как можно скорее предоставить Афганистану помощь в виде продовольствия, медицинских препаратов, вакцин и предметов первой необходимости общей стоимостью 200 млн юаней. Мы также предоставим афганской стороне первую партию из 3 млн вакцин от COVID-19. И в скором времени поставим Афганистану дополнительную помощь", - указал он.

"Что касается потребностей народа Афганистана, то Китай и далее будет поддерживать мирное восстановление и экономическое развитие страны, используя все возможные средства", - указал он. "В нынешних обстоятельствах международное сообщество должно активизировать и расширить помощь Афганистану. США и их союзники несут особые обязательства по оказанию гуманитарной и других видов помощи", - добавил он.

"Международное сообщество должно уделять пристальное внимание урегулированию чрезвычайных гуманитарных потребностей Афганистана, а также решению проблем устойчивого развития, оказанию помощи стране в реализации своего собственного потенциала, расширению ее сотрудничества с другими государствами в целях борьбы с терроризмом и контролем над наркоторговлей", - резюмировал дипломат.

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Версия на азербайджанском языке Çin Əfqanıstana 31 milyon dollar yardım edəcək

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