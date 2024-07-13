Китай пообещал симметричный ответ на ограничения США

Китай готов симметрично ответить на вводимые американской администрацией ограничения, если Вашингтон не изменит свой курс.

Китай готов симметрично ответить на вводимые американской администрацией ограничения, если Вашингтон не изменит свой курс.

Как сообщает Report , об этом ТАСС заявил пресс-секретарь китайского посольства в США Лю Пэнъюй, комментируя визовые ограничения, введенные США в отношении некоторых китайских чиновников под предлогом защиты прав человека.

По его словам, объявленные Госдепартаментом США ограничительные меры являются "грубым нарушением международного права и базовых норм регулирования международных отношений".

"Китай решительно отвергает и категорически осуждает их", - подчеркнул дипломат, отметив, что вопросы, касающиеся Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР), Тибетского автономного района (ТАР) и Гонконга, являются "внутренними делами Китая, и ни одно зарубежное государство не имеет права вмешиваться в них".

Пресс-секретарь китайской дипмиссии отметил, что Пекин "призывает США прекратить дискредитацию" и "снять незаконные односторонние санкции в отношении китайских чиновников". "Если США откажутся изменить курс, Китай не дрогнет и ответит симметрично", - подчеркнул он.