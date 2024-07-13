Китай пообещал симметричный ответ на ограничения США

Китай готов симметрично ответить на вводимые американской администрацией ограничения, если Вашингтон не изменит свой курс.
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По его словам, объявленные Госдепартаментом США ограничительные меры являются "грубым нарушением международного права и базовых норм регулирования международных отношений".
"Китай решительно отвергает и категорически осуждает их", - подчеркнул дипломат, отметив, что вопросы, касающиеся Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР), Тибетского автономного района (ТАР) и Гонконга, являются "внутренними делами Китая, и ни одно зарубежное государство не имеет права вмешиваться в них".
Пресс-секретарь китайской дипмиссии отметил, что Пекин "призывает США прекратить дискредитацию" и "снять незаконные односторонние санкции в отношении китайских чиновников". "Если США откажутся изменить курс, Китай не дрогнет и ответит симметрично", - подчеркнул он.