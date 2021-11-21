Китай понизил уровень дипотношений с Литвой

Китай в связи с открытием в Вильнюсе представительства Тайваня принял решение понизить уровень дипломатических отношений с Литвой.

Китай в связи с открытием в Вильнюсе представительства Тайваня принял решение понизить уровень дипломатических отношений с Литвой.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом говорится в заявлении МИД КНР.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что, несмотря на решительные протесты со стороны Пекина, Вильнюс выдал тайваньской администрации соответствующее разрешение.

"Китай в связи с этим выражает резкое недовольство и решительный протест, китайская сторона приняла решение о понижении дипломатических отношений между двумя странами до уровня поверенного в делах", - сообщили в МИД.

В Пекине подчеркнули, что этими действиями Вильнюс нарушил взятые на себя политические обязательства, закрепленные в коммюнике об установлении дипломатических отношений между двумя странами, что является подрывом суверенитета и территориальной целостности Китая, а также грубым вмешательством в его внутренние дела.

"В мире есть только один Китай, а правительство КНР является единственным законным правительством Китая, принцип "одного Китая" в свою очередь является всеобщим консенсусом международного сообщества и повсеместно признанной нормой международных отношений, а также политической основой развития двусторонних отношений Китая и Литвы", - говорится в заявлении.

Китайский МИД напомнил, что неоднократно призывал Литву не нарушать своих обязательств, однако Вильнюс не обращает внимание на позицию Пекина, не считается с общими интересами двусторонних отношений, игнорирует основные нормы международных отношений, и, разрешив создать в Литве "представительство" Тайваня, создал "дурной международный прецедент".

Внешнеполитическое ведомство КНР подчеркнуло, что ответственность за все вытекающие из этого последствия должно нести правительство Литвы.

"Мы призываем Литву немедленно исправить свои ошибки. Не стоит недооценивать решимость, непоколебимую волю и огромные возможности китайского народа обеспечить защиту государственного суверенитета и территориальной целостности страны", - добавили в МИД КНР.