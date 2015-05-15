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    ​Китай поймал 150 человек в рамках антикоррупционной кампании SkyNet

    8 человек из принудительно доставленных в Китай находились за границей более 10 лет

    Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ В ходе подпрограммы "Охота на лис — 2015" глобальной кампании SkyNet китайские правоохранители вернули из 32 иностранных стран более 150 подозреваемых в экономических преступлениях.

    Как передает Report со ссылкой на "Синьхуа", 8 человек из принудительно доставленных в Китай находились за границей более 10 лет.

    Подпрограмма "Охота на лис — 2015" в ходе глобальной кампании SkyNet была запущена в апреле.

    Ранее более 100 человек были задержаны в рамках той же подпрограммы предыдущего года.

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