​Китай поймал 150 человек в рамках антикоррупционной кампании SkyNet

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ В ходе подпрограммы "Охота на лис — 2015" глобальной кампании SkyNet китайские правоохранители вернули из 32 иностранных стран более 150 подозреваемых в экономических преступлениях.

Как передает Report со ссылкой на "Синьхуа", 8 человек из принудительно доставленных в Китай находились за границей более 10 лет.

Подпрограмма "Охота на лис — 2015" в ходе глобальной кампании SkyNet была запущена в апреле.

Ранее более 100 человек были задержаны в рамках той же подпрограммы предыдущего года.