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Китай поднял истребители в ответ на полет американского P-8A в Тайваньском проливе

Китай поднял истребители в ответ на полет американского P-8A в Тайваньском проливе Народно-освободительная армия Китая (НОАК) подняла истребители для контроля за морским патрульным самолетом P-8A "Посейдон" (Poseidon) ВМС США, который совершил полет над Тайваньским проливом.
Другие страны
17 сентября 2024 г. 11:59
Китай поднял истребители в ответ на полет американского P-8A в Тайваньском проливе

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) подняла истребители для контроля за морским патрульным самолетом P-8A "Посейдон" (Poseidon) ВМС США, который совершил полет над Тайваньским проливом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении представителя Восточной зоны боевого командования НОАК старшего полковника Ли Си.

"17 сентября патрульный противолодочный самолет США P-8A демонстративно пролетел над Тайваньским проливом. Восточная зона боевого командования НОАК подняла истребители для отслеживания и контроля за передвижением американского самолета, приняла меры в соответствии с законом и правилами. Вооруженные силы в регионе всегда сохраняют высокую готовность, решительно защищают национальный суверенитет и безопасность, а также региональный мир и стабильность", - говорится в тексте.

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