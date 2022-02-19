Китай поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины

Китай поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Китай поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сказал министр иностранных дел Китая Ван И в своем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Суверенитет, независимость и территориальная целостность каждой страны должны быть защищены, потому что это основная норма международных отношений. Украина не исключение. В документе, который китайское правительство выпустило на прошлой неделе, повторяется, что мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность всех стран. Если кто-то хочет поставить под сомнение такую позицию Китая, это будет означать раздувание ситуации и искажение позиции Китая", - отметил он.