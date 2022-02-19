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Китай поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины

Китай поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины Китай поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.
Другие страны
19 февраля 2022 г. 20:32
Китай поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины

Китай поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сказал министр иностранных дел Китая Ван И в своем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Суверенитет, независимость и территориальная целостность каждой страны должны быть защищены, потому что это основная норма международных отношений. Украина не исключение. В документе, который китайское правительство выпустило на прошлой неделе, повторяется, что мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность всех стран. Если кто-то хочет поставить под сомнение такую позицию Китая, это будет означать раздувание ситуации и искажение позиции Китая", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Çin Ukraynanın suverenliyini və ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir

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