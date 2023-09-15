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Китай планирует увеличить число аэропортов до 500 к 2025 году

Китай планирует увеличить число аэропортов до 500 к 2025 году Общее число сертифицированных аэропортов гражданской авиации в Китае достигнет 500 к 2025 году, прогнозирует Китайское объединение авиационной промышленности (AVIC).
Другие страны
15 сентября 2023 г. 19:01
Китай планирует увеличить число аэропортов до 500 к 2025 году

Общее число сертифицированных аэропортов гражданской авиации в Китае достигнет 500 к 2025 году, прогнозирует Китайское объединение авиационной промышленности (AVIC).

Об этом сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Как заявил официальный представитель AVIC Цао Хэ в ходе 6-й Китайской выставки вертолетов, проходившей в Тяньцзине, Китай будет стремиться к достижению цели, чтобы в каждом из 2800 уездов страны был собственный аэропорт авиации общего назначения, сообщает агентство "Синьхуа".

В материковой части Китая на конец 2022 года работало 399 аэропортов общего назначения, что на 29 больше их количества годом ранее.

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