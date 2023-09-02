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Китай планирует усилить сотрудничество со странами "Пояса и пути"

Китай планирует усилить сотрудничество со странами "Пояса и пути" Китай планирует усилить взаимодействие в торговле услугами со странами инициативы "Один пояс - один путь".
Другие страны
2 сентября 2023 г. 09:12
Китай планирует усилить сотрудничество со странами Пояса и пути

Китай планирует усилить взаимодействие в торговле услугами со странами инициативы "Один пояс - один путь".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Мы упрочим стыковку стратегий развития и инициатив сотрудничества с другими странами, углубим сотрудничество со странами "Пояса и пути" в торговле услугами и цифровой коммерции", - сказал он.

По словам Си Цзиньпина, Пекин готов вместе с другими государствами продвигать инновации и обмены в сфере услуг, чтобы вывести мировую экономику на путь устойчивого восстановления.

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