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    Китай планирует снизить налоговое обложение бизнеса на 77 млрд. долларов в 2017 году

    КНР прогнозирует рост ВВП страны на 6,5–7% в 2016 году

    Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ В следующем году власти КНР намереваются снизить налоговую нагрузку на бизнес на 500 млрд. юаней (76,6 млрд. долларов), передает Report со ссылкой на ТАСС. Об этом сообщил глава Минфина страны Лоу Цзивэй.

    "Эта цифра может быть скорректирована с учетом политики местных администраций, а также численностью занятого в производстве персонала и финансовых трудностей местных администраций",  — уточнил Цзивэй.

    По его словам, в 2016 году налоговая нагрузка на предприятия и частных предпринимателей должна сократиться на 500 млрд. юаней благодаря замене налога на бизнес налогом на добавленную стоимость. Кроме того, постепенно будут отменяться административные денежные сборы.

    Ранее сообщалось, что КНР прогнозирует рост ВВП страны на 6,5–7% в 2016 году.

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