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Китай планирует космическую миссию к самой яркой планете Солнечной системы

Китай планирует космическую миссию к самой яркой планете Солнечной системы Китай может начать космическую миссию к Венере уже в 2026 году. Планирует отправить к планете непилотируемый летательный аппарат, сообщает Report со ссылкой на РБК-Украина.
Другие страны
15 июля 2022 г. 21:00
Китай планирует космическую миссию к самой яркой планете Солнечной системы

Китай может начать космическую миссию к Венере уже в 2026 году. Планирует отправить к планете непилотируемый летательный аппарат, сообщает Report со ссылкой на РБК-Украина.

Миссия VOICE может начаться уже в 2026 году, а летательный аппарат достигнет орбиты самой жаркой и яркой планеты Солнечной системы уже в 2027 году.

Аппарат будет находиться в 350 км от поверхности Венеры и изучать ее геологическую эволюцию, термальные и химические процессы в атмосфере.

Миссия пока окончательно не одобрена и сейчас рассматриваются несколько различных проектов с точки зрения бюджета, технологий и графика запусков ракеты.

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