Китай планирует дополнительное фискальное стимулирование экономики

Китай в субботу пообещал "значительно увеличить" долг для оживления своей буксующей экономики, но не сообщил об общем размере пакета стимулов.

Китай в субботу пообещал "значительно увеличить" долг для оживления своей буксующей экономики, но не сообщил об общем размере пакета стимулов.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, министр финансов Лань Фоань заявил на пресс-конференции, что Пекин поможет местным правительствам решить их долговые проблемы, предложит субсидии людям с низкими доходами, поддержит рынок недвижимости и пополнит капитал государственных банков, среди прочих мер.

Это шаги, которые инвесторы призывали Китай предпринять, поскольку вторая по величине экономика мира теряет импульс и борется с дефляционным давлением на фоне резкого спада на рынке недвижимости.

Вероятно, о конкретной сумме пакета, станет известно на следующем заседании законодательного органа Китая, который утверждает дополнительный выпуск долга. Дата заседания еще не объявлена, но ожидается в ближайшие недели.