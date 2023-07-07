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Китай ожидает шагов от США для улучшения торговых отношений двух стран

Китай ожидает шагов от США для улучшения торговых отношений двух стран Китай ожидает от США конкретных шагов для улучшения торгово-экономических отношений между двумя странами.
Другие страны
7 июля 2023 г. 08:44
Китай ожидает шагов от США для улучшения торговых отношений двух стран

Китай ожидает от США конкретных шагов для улучшения торгово-экономических отношений между двумя странами.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Министерства коммерции КНР, опубликованном на фоне визита министра финансов США Джанет Йеллен в Пекин.

"Китай надеется, что США предпримут конкретные действия для создания благоприятной среды для развития торгово-экономических отношений между двумя странами", - приводит фрагмент заявления китайский новостной телеканал CGTN.

Йеллен прибыла в Пекин 6 июля, визит продлится до 9 июля. В ходе поездки планируется встреча главы Минфина США с должностными лицами КНР высокого ранга.

Встречи Йеллен и председателя КНР Си Цзиньпина не планируется, но глава американского Минфина рассчитывает на переговоры с вице-премьером Госсовета КНР по экономическим вопросам Хэ Лифэном.

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