Китай ответил на предложение Маска сделать Тайвань районом по типу Гонконга

Китай остается приверженным принципу "одна страна - две системы" по вопросу Тайваня и будет добиваться мирного воссоединения материковой части с островом.

Китай остается приверженным принципу "одна страна - две системы" по вопросу Тайваня и будет добиваться мирного воссоединения материковой части с островом.

Как передает Report, об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин, комментируя недавнее заявление американского предпринимателя Илона Маска. В интервью The Financial Times он предложил сделать Тайвань специальным административным районом КНР по примеру Гонконга и Макао.

"Проблема Тайваня относится к внутриполитическим вопросам нашей страны. Мы продолжим твердо придерживаться основополагающей политики мирного объединения в соответствии с принципом "одна страна - две системы", - сказала Нин.

Она отметила, что позиция Китая по Тайваню остается неизменной, Пекин будет "твердо сдерживать попытки вмешательства внешних сил, решительно защищать суверенитет и территориальную целостность Китая".

По мнению Илона Маска, конфликт за Тайвань неизбежен и дорого обойдется миру. В случае эскалации потери мировой экономики могут составить около 30% ее ВВП, считает предприниматель. Он отметил, что в случае полномасштабного конфликта "у Apple будут очень большие проблемы". Кроме того, конфликт может затронуть завод Tesla в Шанхае.