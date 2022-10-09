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Китай отправил к Тайваню военные самолеты и корабли

Китай отправил к Тайваню военные самолеты и корабли Оборонное ведомство Тайваня зафиксировало в прилегающем к острову регионе четыре корабля ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и 12 самолетов.
Другие страны
9 октября 2022 г. 18:26
Китай отправил к Тайваню военные самолеты и корабли

Оборонное ведомство Тайваня зафиксировало в прилегающем к острову регионе четыре корабля ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и 12 самолетов.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении ведомства, размещенном в Twitter.

Утверждается, что в ходе маневров два летательных аппарата пересекали так называемую срединную линию Тайваньского пролива. Среди них истребитель Су-30 и разведывательный беспилотник типа BZK-005. Тайваньские военные в ответ поднимали воздушный патруль, распространяли радиопредупреждения и развернули зенитные ракетные комплексы.

НОАК проводит такие маневры регулярно после состоявшегося 2-3 августа визита в Тайбэй спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Вслед за этим в Тайбэе побывали еще несколько американских и других иностранных делегаций. В КНР считают подобные визиты провокациями и вмешательством во внутренние дела Китая.

Крупнейший китайский остров Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, но в Пекине его считают неотъемлемой частью единой страны.

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