Китай отменил дополнительную импортную пошлину на ячмень из Австралии

Министерство торговли Китая объявило о снятии антидемпинговой пошлины на импорт ячменя из Австралии, введенной еще в середине 2020 года. Решение вступает в силу с 5 августа.

Министерство торговли Китая объявило о снятии антидемпинговой пошлины на импорт ячменя из Австралии, введенной еще в середине 2020 года. Решение вступает в силу с 5 августа.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на заявление Минторговли КНР.

"Больше нет необходимости продолжать вводить антидемпинговые пошлины и компенсационные пошлины на импорт ячменя австралийского происхождения ввиду изменений на китайском рынке ячменя", - сказано в заявлении.

Китай ввел дополнительные пошлины на ряд австралийских сырьевых товаров в середине 2020 года в разгар кризиса в отношениях между двумя странами. Сначала таможенные власти приостановили часть австралийских поставок говядины и ячменя, заявив, что они не соответствуют санитарным нормам КНР. А позднее объявили о введении дополнительной 80%-ной пошлины на часть поставок ячменя из Австралии. Это решение китайские власти объяснили демпингом со стороны нескольких австралийских производителей.

В начале ноября 2020 года Китай приостановил импорт из Австралии сразу нескольких товарных категорий, включая уголь, медь, сахар и лобстеров. В ноябре Китай повысил таможенные пошлины на австралийские вина до 212%, а в начале декабря ограничил импорт для двух ведущих австралийских поставщиков баранины - JBS и Australian Lamb Company. Все эти шаги побудили Австралию подать жалобу на Китай во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Ситуация начала меняться после первого за многие годы визита австралийского министра иностранных дел в Китай в конце 2022 года. В марте 2023 года Китай снял все ограничения на импорт угля.