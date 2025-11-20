Китай отложил трехстороннюю встречу министров культуры с Японией и Южной Кореей, запланированную на этот месяц.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщило министерство культуры Южной Кореи.

В ведомстве отметили, что Китай уведомил Южную Корею о своем решении, не назвав при этом причин переноса.

Пекин и Токио оказались втянуты в обострившийся дипломатический спор после комментария премьер-министра Японии о том, как Токио может отреагировать на гипотетическое нападение Китая на Тайвань.