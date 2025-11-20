Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    Китай отложил трехстороннюю встречу министров культуры с Японией и Южной Кореей

    Другие страны
    • 20 ноября, 2025
    • 10:53
    Китай отложил трехстороннюю встречу министров культуры с Японией и Южной Кореей

    Китай отложил трехстороннюю встречу министров культуры с Японией и Южной Кореей, запланированную на этот месяц.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщило министерство культуры Южной Кореи.

    В ведомстве отметили, что Китай уведомил Южную Корею о своем решении, не назвав при этом причин переноса.

    Пекин и Токио оказались втянуты в обострившийся дипломатический спор после комментария премьер-министра Японии о том, как Токио может отреагировать на гипотетическое нападение Китая на Тайвань.

    Китай Южная Корея МИД встреча

    Последние новости

    11:29

    С 24 ноября в Армении начнется зимний призыв и демобилизация

    В регионе
    11:14

    Премьер Австралии: Турция примет в следующем году климатический саммит COP31

    В регионе
    11:09

    В Армении арестованы трое граждан за ввоз крупной партии наркотиков

    В регионе
    11:08

    В Астаре арестован водитель за вождение в состоянии наркотического опьянения

    Происшествия
    11:07

    В ММ продолжается обсуждение бюджетного пакета на 2026 год

    Милли Меджлис
    11:01

    Посольство Украины открыло онлайн-книгу соболезнований по погибшим в Тернополе

    Внешняя политика
    11:01

    Румыния увеличила импорт нефти из Азербайджана на 48%

    Энергетика
    10:57

    Президент Кении: Баку и Найроби нацелены на рост инвестиций

    Внешняя политика
    10:53

    МИД Азербайджана поздравил Литву с 30-летием установления дипотношений

    Внешняя политика
    Лента новостей