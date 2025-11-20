Китай отложил трехстороннюю встречу министров культуры с Японией и Южной Кореей
Другие страны
- 20 ноября, 2025
- 10:53
Китай отложил трехстороннюю встречу министров культуры с Японией и Южной Кореей, запланированную на этот месяц.
Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщило министерство культуры Южной Кореи.
В ведомстве отметили, что Китай уведомил Южную Корею о своем решении, не назвав при этом причин переноса.
Пекин и Токио оказались втянуты в обострившийся дипломатический спор после комментария премьер-министра Японии о том, как Токио может отреагировать на гипотетическое нападение Китая на Тайвань.
Последние новости
11:29
С 24 ноября в Армении начнется зимний призыв и демобилизацияВ регионе
11:14
Премьер Австралии: Турция примет в следующем году климатический саммит COP31В регионе
11:09
В Армении арестованы трое граждан за ввоз крупной партии наркотиковВ регионе
11:08
В Астаре арестован водитель за вождение в состоянии наркотического опьяненияПроисшествия
11:07
В ММ продолжается обсуждение бюджетного пакета на 2026 годМилли Меджлис
11:01
Посольство Украины открыло онлайн-книгу соболезнований по погибшим в ТернополеВнешняя политика
11:01
Румыния увеличила импорт нефти из Азербайджана на 48%Энергетика
10:57
Президент Кении: Баку и Найроби нацелены на рост инвестицийВнешняя политика
10:53