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    Китай открыл свою первую зарубежную военную базу в Восточной Африке

    ​Китай открыл свою первую зарубежную военную базу в Восточной Африке

    Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Китай открыл свою первую зарубежную военную базу, передает Report со ссылкой на CA-News.

    Торжественная церемония поднятия флага Китайской Народной республики на базе в Джибути (Восточная Африка) состоялась в 8.00 утра по местному времени. В торжественном мероприятии приняли участие более 300 военнослужащих и моряков, включая заместителя командующего ВМС Китая Тянь Чжуна. 

    Церемония была приурочена к 90-летию Народно-освободительной армии Китая.

    Как отмечается, база построена для участия китайских военных в миротворческих операциях в регионе, а также для оказания гуманитарной помощи в Африке и Западной Азии. Помимо этого, на ней будут проводиться военные учения. 

    Всего на ней будут служить свыше двух тысяч военных. На территории страны уже действуют пункты обеспечения ВМС США, Франции и Японии.

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