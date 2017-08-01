​Китай открыл свою первую зарубежную военную базу в Восточной Африке

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Китай открыл свою первую зарубежную военную базу, передает Report со ссылкой на CA-News.

Торжественная церемония поднятия флага Китайской Народной республики на базе в Джибути (Восточная Африка) состоялась в 8.00 утра по местному времени. В торжественном мероприятии приняли участие более 300 военнослужащих и моряков, включая заместителя командующего ВМС Китая Тянь Чжуна.

Церемония была приурочена к 90-летию Народно-освободительной армии Китая.

Как отмечается, база построена для участия китайских военных в миротворческих операциях в регионе, а также для оказания гуманитарной помощи в Африке и Западной Азии. Помимо этого, на ней будут проводиться военные учения.

Всего на ней будут служить свыше двух тысяч военных. На территории страны уже действуют пункты обеспечения ВМС США, Франции и Японии.