Китай отказался пускать в порт Гонконга корабли ВМС США

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Власти Китая отказались давать разрешение на заход в порт Гонконга группе кораблей ВМС США во главе с авианосцем USS John C. Stennis.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщил представитель американского госдепартамента.

"Мы были недавно проинформированы о том, что запрос на заход группы кораблей, включающей авианосец USS John C. Stennis и сопровождающие суда, в порт Гонконга был отклонен", - сказал агентству сотрудник ведомства.

Он также отметил, что ранее корабли США в течение продолжительного времени останавливались в Гонконге, "включая нынешнее пребывание там (штабного десантного корабля) USS Blue Ridge". В госдепартаменте рассчитывают, что такое сотрудничество продолжится.