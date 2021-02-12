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Китай отказался предоставить ВОЗ данные о ранних заражениях COVID-19

Китай отказался предоставить ВОЗ данные о ранних заражениях COVID-19 Китайские власти отказались предоставить экспертам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) исходные необработанные данные о ранних случаях заражения коронавирусом в КНР.
Другие страны
12 февраля 2021 г. 23:15
Китай отказался предоставить ВОЗ данные о ранних заражениях COVID-19

Китайские власти отказались предоставить экспертам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) исходные необработанные данные о ранних случаях заражения коронавирусом в КНР.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на нескольких экспертов международной миссии ВОЗ, изучавшей в Китае происхождение коронавируса.

"Они показали нам пару образцов, но это не то же самое, что предоставить их все, что является стандартным для эпидемиологических расследований", - сказал в беседе с журналистом газеты австралийский ученый Доминик Дуайер.

Он пояснил, что речь идет о 174 случаях заражения коронавирусом, выявленных в декабре 2019 года, и о вероятных случаях более раннего инфицирования, которые еще не получили подтверждения. Власти КНР предложили команде ученых ознакомиться с их собственным анализом этих сведений и их обобщением, согласно которым никаких доказательств более раннего распространения вируса в Ухане выявлено не было. Дуайер заявил, что отказ предоставить исходные данные привел к острым дискуссиям между китайскими экспертами и членами команды ВОЗ.

Эксперт международной миссии доктор Тея Фишер сообщила газете, что не увидела несоответствий между проанализированными китайской стороной обобщенными данными и сведениями, которые специалисты ВОЗ сумели непосредственно собрать в Ухане. При этом она также отметила, что для более глубокого исследования необходим доступ к исходным необработанным данным. "Вирус определенно циркулировал в популяции до того, как стало известно о первых серьезных клинических случаях", - добавила она.

Эксперты ВОЗ прибыли в Ухань для изучения происхождения коронавируса нового типа 14 января. После приезда они были помещены на двухнедельный карантин, во время которого проводили консультации по видеосвязи со своими китайскими коллегами. В ходе визита эксперты посетили уханьский рынок морепродуктов "Хуанань", где впервые была зафиксирована вспышка коронавируса в декабре 2019 года, ряд инфекционных больниц города, а также Уханьский институт вирусологии.

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