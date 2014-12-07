Китай отказался обсуждать вопрос о спорных с Филиппинами водах

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Позиция Китая, согласно которой он твердо выступает против разбирательства в Международном трибунале по морскому праву (МТПМ) территориального спора с Филиппинами в Южно-Китайском море (ЮКМ), останется неизменной вне зависимости от действий Филиппин и решения трибунала, заявил директор договорно-правового департамента МИД КНР Сюй Хун.

В январе 2013 года Филиппины в одностороннем порядке обратились в МТМП для разрешения территориального спора с Китаем по ряду районов в ЮКМ. Однако официальный Пекин заявил, что китайская сторона не будет принимать участие в разбирательстве и предпочитает разрешить спор в двустороннем формате. МТМП 4 июня дал Пекину срок до 15 декабря для ответа на запрос, чтобы каждая сторона была полностью услышана и представлена в суде.

"Китай и дальше будет твердо придерживаться своей позиции не участвовать в международном трибунале. Неважно, каким образом Филиппины будут продолжать спор, неважно, какое решение примет международный трибунал, это не изменит факта суверенитета Китая над островами в Южно-Китайском море, также как и над прилегающими водами", — заявил Сюй Хун в воскресенье в ходе спецбрифинга.

Причиной отказа участвовать в международном арбитраже Пекин называет отсутствие у МТМП юрисдикции разрешить подобный спор, так как вопрос заключается в определении суверенитета над спорными территориями, что "превышает полномочия трибунала". Более того, по заявлению Пекина, односторонняя инициатива Филиппин нарушает обязательные процедуры разрешения споров.

Через Южно-Китайское море проходит почти треть мирового морского грузопотока, а шельф расположенных там островов богат нефтью.

На различные территории в этом районе помимо Китая претендуют входящие в АСЕАН Бруней, Вьетнам, Малайзия и Филиппины. В ходе состоявшейся в июле 2011 года на Бали встречи глав МИД КНР и стран АСЕАН были утверждены Основные принципы Кодекса поведения в Южно-Китайском море, предполагающие отказ от применения силы.