Китай отказал во встрече Остину из-за продаж оружия Тайваню

Пекин отказался от предложения Вашингтона организовать в конце ноября встречу министров обороны из-за продажи США оружия Тайваню.

Пекин отказался от предложения Вашингтона организовать в конце ноября встречу министров обороны из-за продажи США оружия Тайваню.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщила телекомпания CNN.

По ее сведениям, глава Пентагона Ллойд Остин ранее предложил провести переговоры с китайским коллегой Дун Цзюнем на полях встречи глав оборонных ведомств "АСЕАН плюс" в Лаосе. Но Пекин не принял предложения, объяснив это недавней продажей Соединенными Штатами вооружений Тайваню. Как отмечает CNN, Китай обычно "отменяет встречи и перекрывает каналы связи", чтобы продемонстрировать "недовольство Соединенными Штатами".

В октябре Госдепартамент одобрил возможную продажу Тайваню системы противовоздушной обороны NASAMS и радиолокационных станций примерно на 2 млрд долларов.

17 ноября председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом в Перу заявил, что если США хотят сохранить мир в Тайваньском проливе, то они должны подходить к этому вопросу с осторожностью и осмотрительностью, четко выступать против независимости Тайбэя и поддерживать мирное воссоединение Китая.