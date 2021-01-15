Китай отказал во въезде в страну двум экспертам ВОЗ

У двух представителей ВОЗ был обнаружен коронавирус

Власти Китая отказали во въезде в страну двум экспертам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) из-за положительных результатов их тестов на антитела к коронавирусу. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сегодня в ходе брифинга заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Из 15 членов миссии ВОЗ у одного эксперта из Великобритании и одного эксперта из Катара результаты тестирования на антитела IgM дали положительный результат во время прохождения транзитного тестирования в аэропорту Сингапура", - заявил дипломат. Как отметил представитель МИД, в соответствии с действующими правилами им было отказано во въезде на территорию КНР.

Эксперты ВОЗ прибыли на этой неделе в Ухань для установления происхождения коронавируса. Власти КНР пояснили, что, согласно действующим в стране правилам, эксперты должны пройти 14-дневный карантин, в это время они будут вести консультации с китайскими специалистами по видеосвязи.