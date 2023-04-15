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Китай отказал Блинкену в визите из-за опасений по поводу аэростата

Китай отказал Блинкену в визите из-за опасений по поводу аэростата Китай отказал госсекретарю США Энтони Блинкену в разрешении посетить республику из опасений, что ФБР опубликует результаты расследования инцидента со сбитым китайским аэростатом.
Другие страны
15 апреля 2023 г. 09:12
Китай отказал Блинкену в визите из-за опасений по поводу аэростата

Китай отказал госсекретарю США Энтони Блинкену в разрешении посетить республику из опасений, что ФБР опубликует результаты расследования инцидента со сбитым китайским аэростатом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщила газета The Financial Times.

Источники сообщили, что Пекин заявил Вашингтону, что не готов выбрать новую дату для поездки, которую глава американской дипломатии отменил в феврале, пока не ясны планы администрации США относительно результатов расследования.

Китайские чиновники опасаются, что Белый дом обнародует отчет ФБР вместе с вещественными доказательствами во время поездки госсекретаря в Китай, пишет газета.

Источники отмечают, что глава МИД КНР Цинь Ган поднял этот вопрос в ходе встречи с американцами на форуме высокого уровня "Развитие Китая" в Пекине в марте.

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