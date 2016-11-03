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    Китай осуществил пуск своей самой мощной ракеты-носителя

    Новую ракету планируют использовать для разведки лунной и марсианской поверхности

    Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Китай впервые осуществил пуск своей самой мощной ракеты-носителя «Чанчжэн-5» («Великий поход-5», CZ-5).

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом передает издание "South China Morning Post".

    Пуск был совершен с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань, куда ракета была доставлена в начале сентября.

    Запуск этой ракеты означает, что Китай разработал ракету-носитель равной мощности тем, которые в данный момент используются в космической программе США.

    Новую ракету планируют использовать для разведки лунной и марсианской поверхности.

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