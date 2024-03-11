Китай осудил визит премьер-министра Индии в спорный регион

Власти КНР выразили дипломатический протест Индии в связи с посещением премьер-министром Индии Нарендрой Моди штата Аруначал-Прадеш, расположенного на спорном участке межгосударственной границы.

Власти КНР выразили дипломатический протест Индии в связи с посещением премьер-министром Индии Нарендрой Моди штата Аруначал-Прадеш, расположенного на спорном участке межгосударственной границы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление сделал официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Китай этим категорически недоволен и решительно выступает против визита лидера [Индии] на восточный участок китайско-индийской границы", - приводит агентство Bloomberg слова спикера китайского внешнеполитического ведомства. "Вопрос о границе между Китаем и Индией до сих пор не решен. Индия не имеет права произвольно использовать территорию Цзаннань (китайское наименование штата Аруначал-Прадеш) в Китае", - заявил Ван Вэньбинь.

Премьер-министр Индии 9 марта посетил Аруначал-Прадеш, где принял участие в церемонии открытия туннеля Села. Строительство объекта призвано улучшить транспортную доступность региона и сделать его более привлекательным для туристов. Как отмечает Bloomberg, ввод в эксплуатацию туннеля Села облегчит Вооруженным силам Индии переброску войск к границе с КНР.

Между Индией и Китаем в Гималаях отсутствует демаркированная граница, две страны разделяет линия фактического контроля, что остается на протяжении десятилетий источником напряженности. В 1959 году Индия заявила об отторжении китайской стороной части штата Аруначал-Прадеш, в 1962 году вспыхнул вооруженный конфликт, в результате которого под контроль Китая перешли принадлежавшие Индии около 38 тыс. кв. км в горных районах.