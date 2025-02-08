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Китай осудил попытки США посеять разлад в его отношениях с Панамой

Китай осудил попытки США посеять разлад в его отношениях с Панамой Китай выступает против вмешательства США в отношения с Панамой и надеется на взвешенный подход панамского руководства
Другие страны
8 февраля 2025 г. 09:59
Китай осудил попытки США посеять разлад в его отношениях с Панамой

Китай выступает против вмешательства США в отношения с Панамой и надеется на взвешенный подход панамского руководства

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил помощник министра иностранных дел КНР Чжао Чжиюань.

"Китай решительно выступает против попыток США намеренно подорвать китайско-панамские отношения", — заявил дипломат на встрече в Пекине с послом Канады в Китае Мигелем Лекаро.

Он подчеркнул, что китайско-панамские отношения никогда не были направлены против третьих стран и не должны подвергаться внешнему вмешательству.

"Мы надеемся, что Панама устранит внешнее давление и примет верное решение, исходя из общей ситуации двусторонних отношений и долгосрочных интересов наших народов", - добавил помощник министра.

Ранее президент США Дональд Трамп в день вступления в должность заявил, что панамские власти не выполняют своих обязательств по управлению Панамским каналом, и США восстановят над ним контроль.

По его словам, наибольшую обеспокоенность вызывает тот факт, что управлением канала занимается Китай.

Позднее, после визита в Панаму госсекретаря Марко Рубио, Трамп заявил, что сможет оперативно решить вопрос с присутствием китайских компаний на Панамском канале.

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