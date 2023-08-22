Китай оштрафовал Mintz Group за незаконный сбор данных

Власти КНР оштрафовали американскую компанию Mintz Group на сумму около $1,5 млн за незаконный сбор данных.

Власти КНР оштрафовали американскую компанию Mintz Group на сумму около 1,5 млн долларов США за незаконный сбор данных.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Пекинского муниципального бюро статистики.

Американская компания занималась сбором "статистики и информации по зарубежью" в рамках 37 проектов, которые осуществлялись ею в период с марта 2019 по июль 2022 годов, без получения необходимого разрешения со стороны местных властей, таким образом нарушив закон. Представители компании Mintz Group не ответили на просьбу агентства прокомментировать ситуацию.

По сообщению МИД Китая, в марте власти провели обыски в офисах компании в Пекине и задержали пятерых китайских сотрудников по подозрению в проведении незаконных бизнес-операций, утверждает Bloomberg. Ранее правительство проверило несколько крупных американских компаний на предмет утечки государственных секретов и связей с иностранными спецслужбами.

Bloomberg отмечает, что в Mintz Group работал бывший представитель ЦРУ в КНР Рэнди Филлипс.