Китай опроверг заявления США о попытках Пекина вмешаться в выборы

У Китая нет ни интереса к американским выборам, ни намерения вмешиваться в них.
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"У этих обвинений нет фактологической основы, они полны злонамеренных спекуляций, направленных против Китая. КНР выступает твердо против риторики из разряда "вмешательство Китая в выборы в США", - сказал Лю Пэнъюй.
По его словам, "позиция Китая по вопросу об американских выборах является последовательной и ясной".
"У Китая нет интереса к американским выборам, нет намерения вмешиваться в них. Китай не будет в них вмешиваться. В то же время мы надеемся, что американская сторона не будет выступать во время выборов с обвинениями против Китая", - подчеркнул представитель посольства.
Ранее представитель аппарата директора национальной разведки США утверждал, что несколько государств, включая Россию, Иран и Китай, хотят повлиять на исход выборов в США.