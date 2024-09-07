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Китай опроверг заявления США о попытках Пекина вмешаться в выборы

Китай опроверг заявления США о попытках Пекина вмешаться в выборы У Китая нет ни интереса к американским выборам, ни намерения вмешиваться в них.
Другие страны
7 сентября 2024 г. 07:43
Китай опроверг заявления США о попытках Пекина вмешаться в выборы

У Китая нет ни интереса к американским выборам, ни намерения вмешиваться в них.

Как передает Report, об этом заявил ТАСС пресс-секретарь посольства КНР в США Лю Пэнъюй, комментируя новые обвинения в адрес Пекина со стороны Вашингтона, касающиеся якобы имеющих место попыток повлиять на американские выборы.

"У этих обвинений нет фактологической основы, они полны злонамеренных спекуляций, направленных против Китая. КНР выступает твердо против риторики из разряда "вмешательство Китая в выборы в США", - сказал Лю Пэнъюй.

По его словам, "позиция Китая по вопросу об американских выборах является последовательной и ясной".

"У Китая нет интереса к американским выборам, нет намерения вмешиваться в них. Китай не будет в них вмешиваться. В то же время мы надеемся, что американская сторона не будет выступать во время выборов с обвинениями против Китая", - подчеркнул представитель посольства.

Ранее представитель аппарата директора национальной разведки США утверждал, что несколько государств, включая Россию, Иран и Китай, хотят повлиять на исход выборов в США.

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