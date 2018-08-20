Китай опроверг сообщения о военном участии в сирийском конфликте

Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ Сообщения СМИ о якобы военном присутствии Китая в Сирии являются спекуляциями и искажением политики Китая.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в понедельник специальный посланник правительства Китая по Сирии Се Сяоянь.

"В последнее время в СМИ появились спекуляции на тему того, что Китай готовится принять участие в сирийском конфликте, это искажение политики Китая. Эти арабские СМИ, опубликовавшие соответствующий материал, позднее внесли пояснение, сообщив, что у Китая нет никакого военного присутствия в Сирии. Китай решительно выступает за урегулирование конфликта исключительно мирными средствами", — заявил Се Сяоянь на встрече с журналистами.

Он вновь подчеркнул, что "Китай не направлял военную силу в Сирию".

"Вы можете расценивать это как политическое заявление", — подчеркнул китайской дипломат.