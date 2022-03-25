Китай опроверг обвинения в поддержке России

Заявления о том, что Китай заранее знал и молчал о том, что Россия готовит спецоперацию в Украине, ложь: Пекин решительно выступает против подобных попыток очернить КНР.

Заявления о том, что Китай заранее знал и молчал о том, что Россия готовит спецоперацию в Украине, ложь: Пекин решительно выступает против подобных попыток очернить КНР.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь.

"О том, что Китай якобы заранее знал, молча соглашался и потворствовал – абсолютно ложная информация", - отметил У Цянь, комментируя сообщения СМИ, что китайская сторона просила РФ не начинать спецоперацию на Украине до окончания зимней Олимпиады в Пекине.

Он подчеркнул, что это все попытки переложить вину и очернить Китай, "китайская сторона выражает резкое недовольство и решительно выступает против".

Представитель ведомства добавил, что украинский вопрос имеет сложную историю и текущую ситуацию, развитие которой до нынешнего состояния обусловлено совместным влиянием целого комплекса различных факторов, при этом он подчеркнул, что для всех очевидно, что является инициатором этого кризиса.

"Китай считает, что для урегулирования нынешнего кризиса следует придерживаться основных целей и принципов Устава ООН, уважать и защищать суверенитет и территориальную целостность всех стран, соблюдать принцип неделимости безопасности и законные интересы в сфере безопасности вовлеченных сторон, необходимо настаивать на мирном урегулировании конфликта путем диалога и переговоров", - добавил он.