Китай ограничит экспорт гражданских дронов

Министерство коммерции КНР сообщило, что страна вводит с 1 августа экспортный контроль в отношении гражданских дронов дальнего радиуса действия.

С 1 августа Китай вводит экспортный контроль в отношении гражданских дронов дальнего радиуса действия.

Как передает Report со ссылкой на Associated Press, об этом заявили в министерстве коммерции КНР.

Отмечается, что соответствующие меры были приняты в связи с опасениями, что такие беспилотники могут быть переоборудованы под военные цели.

"Риск того, что некоторые высокопроизводительные гражданские беспилотные летательные аппараты с высокими техническими характеристиками будут переоборудованы для использования в военных целях, постоянно растет", - отметили в ведомстве.

Как указали в китайском министерстве коммерции, они всегда выступали против военного применения гражданских дронов.