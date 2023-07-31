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Китай ограничит экспорт гражданских дронов

Китай ограничит экспорт гражданских дронов Министерство коммерции КНР сообщило, что страна вводит с 1 августа экспортный контроль в отношении гражданских дронов дальнего радиуса действия.
Другие страны
31 июля 2023 г. 19:30
Китай ограничит экспорт гражданских дронов

С 1 августа Китай вводит экспортный контроль в отношении гражданских дронов дальнего радиуса действия.

Как передает Report со ссылкой на Associated Press, об этом заявили в министерстве коммерции КНР.

Отмечается, что соответствующие меры были приняты в связи с опасениями, что такие беспилотники могут быть переоборудованы под военные цели.

"Риск того, что некоторые высокопроизводительные гражданские беспилотные летательные аппараты с высокими техническими характеристиками будут переоборудованы для использования в военных целях, постоянно растет", - отметили в ведомстве.

Как указали в китайском министерстве коммерции, они всегда выступали против военного применения гражданских дронов.

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