Китай ограничит экспорт гражданских дронов

С 1 августа Китай вводит экспортный контроль в отношении гражданских дронов дальнего радиуса действия.
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Отмечается, что соответствующие меры были приняты в связи с опасениями, что такие беспилотники могут быть переоборудованы под военные цели.
"Риск того, что некоторые высокопроизводительные гражданские беспилотные летательные аппараты с высокими техническими характеристиками будут переоборудованы для использования в военных целях, постоянно растет", - отметили в ведомстве.
Как указали в китайском министерстве коммерции, они всегда выступали против военного применения гражданских дронов.