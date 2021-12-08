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Китай одобрил первое терапевтическое средство для лечения COVID-19 на основе антител

Китай одобрил первое терапевтическое средство для лечения COVID-19 на основе антител Государственное управление по контролю за фармацевтической продукцией КНР одобрило первое в стране комбинированное терапевтическое средство от коронавируса на основе нейтрализующих антител.
Другие страны
8 декабря 2021 г. 20:32
Китай одобрил первое терапевтическое средство для лечения COVID-19 на основе антител

Государственное управление по контролю за фармацевтической продукцией КНР одобрило первое в стране комбинированное терапевтическое средство от коронавируса на основе нейтрализующих антител.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте ведомства.

Заявку на регистрацию подала пекинская компания "Tengsheng Huachuang Pharmaceutical Technology". Терапевтическое средство представляет собой раствор для инъекций. Созданные на основе антител компоненты лекарства получили названия BRII-196 и BRII-198. Управление сообщило, что это первая одобренная в КНР комбинированная терапия с независимыми правами интеллектуальной собственности.

Терапевтическое средство будут применять для лечения взрослых и подростков от 12 до 17 лет.

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Версия на английском языке China approves first antibody-based therapeutic agent for COVID-19

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