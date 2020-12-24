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Китай одобрил новую инактивированную вакцину от коронавируса Sinopharm

Китай одобрил новую инактивированную вакцину от коронавируса Sinopharm Препарат скоро поступит на рынок
Другие страны
24 декабря 2020 г. 11:34
Китай одобрил новую инактивированную вакцину от коронавируса Sinopharm
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Центр оценки лекарственных препаратов при Государственном управлении по контролю за фармацевтической продукцией КНР одобрил инактивированную вакцину от коронавируса нового типа фармацевтической корпорации Sinopharm.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, опубликованном сегодня китайским медицинским регулятором.

По его данным, в скором времени препарат будет доступен на рынке.

Как объявила ранее Китайская государственная биотехническая группа, контролируемая Sinopharm, в 2021 году она планирует произвести до 1 млрд доз вакцин от коронавируса.

Базирующаяся в Пекине Sinovac Biotech ранее объявила, что привлекла инвестиции в размере более 500 млн долларов США для ежегодного производства 600 млн доз вакцины собственной разработки.

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