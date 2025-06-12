Китай одобрил несколько заявок на экспорт редкоземельных металлов

Правительство Китая одобрило ряд заявок на экспорт редкоземельных металлов.

Правительство Китая одобрило ряд заявок на экспорт редкоземельных металлов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге официальный представитель Минкоммерции КНР Хэ Ядун, комментируя количество одобренных заявок после китайско-американских торговых переговоров в Лондоне.

"Китай, будучи ответственной державой, полностью учитывает разумные потребности и интересы различных стран в сфере гражданского применения [редких металлов] и рассматривает заявки на экспортные лицензии на товары, связанные с редкоземельными металлами, в соответствии с законом, - отметил Хэ Ядун. - Определенное количество соответствующих заявок было одобрено по закону, и одобрение заявок будет продолжаться".

Он отметил, что КНР и США продолжат поддерживать диалог, сокращать недопонимание, укреплять сотрудничество и совместно содействовать устойчивому и долгосрочному развитию торгово-экономических отношений двух стран.

Торгово-экономические консультации КНР и США прошли в Лондоне 9-10 июня. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин практически добились заключения торгового соглашения, оно должно получить одобрение глав двух государств. По его словам, Китай будет поставлять США редкоземельные металлы.