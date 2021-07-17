Китай одобрил экстренное использование вакцины Sinopharm для детей

Власти Китая одобрили экстренное использование инактивированной вакцины китайской фармакологической компании Sinopharm для детей в возрасте от 3 до 17 лет

Власти Китая одобрили экстренное использование инактивированной вакцины китайской фармакологической компании Sinopharm для детей в возрасте от 3 до 17 лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил информационный портал "Пэнпай".

16 июля инактивированная вакцина против коронавируса Пекинского института биопрепаратов компании Sinopharm получила разрешение на экстренное использование для вакцинации людей в возрасте от 3 до 17 лет, сказано в материале.

Как указывается в публикации, первая и вторая стадия клинических испытаний вакцины состоялись в центральной китайской провинции Хэнань. Индекс сероконверсии (выработка организмом антител) составил 100%, средний геометрический титр антител (GMT) и индекс сероконверсии практически ничем не отличались от результатов взрослых участников клинических испытаний.

Отмечается, что в результате испытаний вакцина доказала высокую безопасность. Серьезных побочных эффектов не выявлено, у некоторых участников поднималась температура и болело место укола. Как пишет издание, 6 июня испытания вакцины начались в Абу-Даби (ОАЭ), в них приняли участие около 900 человек разных национальностей в возрасте от 3 до 17 лет.

В начале июня власти Китая также разрешили в экстренных целях прививать детей от 3 лет вакциной CoronaVac, разработанной китайской компанией Sinovac. Согласно исследованию, опубликованному в медицинском журнале The Lancet, препарат показал высокую эффективность в ходе испытаний среди детей в возрасте от 3 до 17 лет.

Вакцинация приоритетных групп населения в Китае началась 15 декабря 2020 года. По данным на 16 июля, китайские медики в ходе кампании вакцинации населения сделали свыше 1,43 млрд прививок от коронавируса.