Китай объявлен свободной от малярии страной

ВОЗ признала Китай страной, свободной от малярии.

ВОЗ признала Китай страной, свободной от малярии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, поздравивший Пекин с этим успехом, достигнутым после десятилетий упорной борьбы с опасным недугом.

"Сегодня мы поздравляем народ Китая с избавлением страны от малярии, - отметил он. - Этот успех был завоеван ценой большого труда, и он пришел после десятилетий целенаправленных и последовательных действий". Как подчеркнул глава ВОЗ, отныне КНР "присоединяется в растущему числу стран, которые демонстрируют миру, что свободное от малярии будущее - это реальная цель".

Китай - первое за последние более чем три десятилетия государство в Западно-Тихоокеанском регионе, удостоенное сертификата ВОЗ о ликвидации малярии. Для получения такого статуса страна должна предоставить неопровержимые доказательства того, что на всей ее территории в течение как минимум трех предыдущих лет подряд отсутствовали цепочки местной передачи болезни. В мире свободными от малярии ВОЗ ранее признала 40 государств.