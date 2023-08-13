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Китай обвинил США в создании напряженности в Тайваньском проливе

Китай обвинил США в создании напряженности в Тайваньском проливе Первопричина кризиса в Тайваньском проливе заключается в попытках США использовать тайваньский вопрос против Китая.
Другие страны
13 августа 2023 г. 09:41
Китай обвинил США в создании напряженности в Тайваньском проливе

Первопричина кризиса в Тайваньском проливе заключается в попытках США использовать тайваньский вопрос против Китая.

Как сообщает Report, c таким заявлением выступил официальный представитель МИД КНР.

"Факты вновь доказывают, что первопричиной сохраняющейся напряженности в Тайваньском проливе является попытка тайваньских властей опираться на США в вопросе так называемой независимости и настойчивое стремление США использовать Тайвань для сдерживания Китая", - цитирует заявление агентство Xinhua.

Китайская сторона также выразила резкое недовольство в связи с настойчивостью Вашингтона в организации "транзита" заместителя главы администрации острова Тайвань Лай Циндэ в США и решительно осудила его.

Лай Циндэ является представителем правящей на острове Демократической прогрессивной партии. Его называют одним из основных кандидатов на пост главы администрации Тайваня на выборах в январе 2024 года.

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