Китай обвинил США в создании напряженности в Тайваньском проливе

Первопричина кризиса в Тайваньском проливе заключается в попытках США использовать тайваньский вопрос против Китая.

Первопричина кризиса в Тайваньском проливе заключается в попытках США использовать тайваньский вопрос против Китая.

Как сообщает Report, c таким заявлением выступил официальный представитель МИД КНР.

"Факты вновь доказывают, что первопричиной сохраняющейся напряженности в Тайваньском проливе является попытка тайваньских властей опираться на США в вопросе так называемой независимости и настойчивое стремление США использовать Тайвань для сдерживания Китая", - цитирует заявление агентство Xinhua.

Китайская сторона также выразила резкое недовольство в связи с настойчивостью Вашингтона в организации "транзита" заместителя главы администрации острова Тайвань Лай Циндэ в США и решительно осудила его.

Лай Циндэ является представителем правящей на острове Демократической прогрессивной партии. Его называют одним из основных кандидатов на пост главы администрации Тайваня на выборах в январе 2024 года.