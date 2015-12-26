Китай обвинил французскую журналистку в поддержке террористов

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Корреспондент французского издания Le Nouvel Observateur в Китае Урсула Готье в одном из своих материалов поддержала действия террористов, поэтому ей не было разрешено продлить срок аккредитации.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном в субботу комментарии официального представителя МИД КНР Лу Кана.

"Корреспондент французского издания Le Nouvel Observateur в Пекине Го Юй (китайское имя журналистки - ред.) 18 ноября опубликовала материал, в котором публично поддерживала террористические действия и акции по жестокому убийству невинных мирных людей, что вызвало всеобщее возмущение китайского народа. - объяснил Лу Кан действия китайской стороны. - Она не смогла принести китайскому народу искренние извинения за свои ошибочные суждения, поддерживавшие террористические действия, что не совместимо с продолжением ее работы в Китае".

Он отметил также, что "Китай всегда в соответствии с законом гарантировал законные права аккредитованных иностранных информационных структур и иностранных корреспондентов по сбору и публикации информации, однако ни в коем случае не будет терпеть свободу поддержки терроризма".